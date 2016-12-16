Bucaspor'da Onur Alkan ayrılmak istiyor

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'un sezon başında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Onur Alkan'ın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in Karşıyaka'dan öğrencisi olan Onur'u arayarak, "İkinci yarı seni kadromda görmek istiyorum. Bucaspor'la bonservis sorunu çöz. Biz de yasağı kaldıracağız ve seni alacağız" dediği belirtildi.



Yusuf Şimşek'le konuştuktan sonra Başkan Çetin Kayışlı ile bir araya Onur'un bonservisinde kolaylık istediği bildirildi. Başkan Kayışlı'nın pazar günü oynananacak Anadolu Üsküdar maçının ardından bir kez daha Onur'la görüşeceği ve tarafların karşılıklı olarak anlaşıp yolları ayıracağı kaydedildi. Bu sezon sarı lacivertli formayı 13 maçta terleten 26 yaşındaki oyuncu 3 kez fileleri sarstı. Bucaspor daha önce sol kanat Sertan ve kaleci Kurtuluş ile yolları ayırmıştı.

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