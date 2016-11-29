Bucaspor'da sakatlanan Adil ilk yarıyı kapattı

Sağ ayak parmaklarında darbeye bağlı kırık ve çatlak meydana gelen genç oyuncunun tedavisinin uzadığını belirten Teknik Direktör Fatih Uygun, "Adil'den ne yazık ki 3 hafta daha yararlanamayacağız. Devre arası hazırlıklarında takımla çalışmalara başlayacak. İyileşme sürecinin uzaması bizi üzdü" diye konuştu.Kaynak: DHA
Sol üst baldırında yırtık olan sol kanat Erkan ile sağ ayak parmaklarında çatlak oluşan orta saha Emre Toraman'ın da idmanlara başlayamadığını belirten Uygun, "İkisinin de pazar günü sahamızda oynayacağımız Büyükçekmece Tepecikspor maçına yetişmesi zor. Ayrıca cezalı olan Emre Özkan da oynayamayacak" dedi.
Öte yandan Bucaspor'a İstanbulspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan kanat oyuncusu İbrahim Şirin ile Süper Lig ekibi Bursaspor'un ilgilendiği iddia edildi. Bursalı yöneticilerin ilk yarı bitiminde Bucaspor ile masaya oturacağı ifade edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.