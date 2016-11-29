Bucaspor'da sakatlanan Adil ilk yarıyı kapattı

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta zorlu İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Bucaspor'da 2 hafta önceki Konya Anadolu Selçuklu maçında sakatlanan stoper Adil'in devreyi kapattığı belirtildi

Sağ ayak parmaklarında darbeye bağlı kırık ve çatlak meydana gelen genç oyuncunun tedavisinin uzadığını belirten Teknik Direktör Fatih Uygun, "Adil'den ne yazık ki 3 hafta daha yararlanamayacağız. Devre arası hazırlıklarında takımla çalışmalara başlayacak. İyileşme sürecinin uzaması bizi üzdü" diye konuştu.



Sol üst baldırında yırtık olan sol kanat Erkan ile sağ ayak parmaklarında çatlak oluşan orta saha Emre Toraman'ın da idmanlara başlayamadığını belirten Uygun, "İkisinin de pazar günü sahamızda oynayacağımız Büyükçekmece Tepecikspor maçına yetişmesi zor. Ayrıca cezalı olan Emre Özkan da oynayamayacak" dedi.



Öte yandan Bucaspor'a İstanbulspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan kanat oyuncusu İbrahim Şirin ile Süper Lig ekibi Bursaspor'un ilgilendiği iddia edildi. Bursalı yöneticilerin ilk yarı bitiminde Bucaspor ile masaya oturacağı ifade edildi.

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