Bucaspor'da Salih üzüntüsü

İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'un vitrine çıkarıp, 2012-2013 sezonunda 1.5 milyon Euro ve Okan Alkan karşılığında Fenerbahçe'ye sattığı orta saha oyuncusu Salih Uçan yine kulübe gelir getiremedi

Bucaspor'da Salih üzüntüsü
Salih'in satışında yüzde 10 pay alacak sarı lacivertliler daha önce oyuncunun İtalya Serie A ekibi Roma'ya kiralanmasıyla beklediği parayı kasasına koyamazken, yine Salih'in Sion'a geçici transferiyle hayal kırıklığı yaşadı. Bir türlü Salih'ten pay alamayan Bucaspor, az da olsa maddi olarak nefes alma şansını kaçırdı. Salih'in Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.  

 

Kaynak: DHA
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