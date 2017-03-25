Bucaspor'da yeni başkan açıklama yaptı

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'un olağanüstü genel kurulunda İhsan Bozkurt'u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Doğan, "Birleştirici bir yönetim anlayışıyla yola çıkıyoruz" dedi

Bucaspor'da vizyonu olan kişilerle yönetim kurulu listesi hazırladıklarını dile getiren Başkan Doğan, "İşlerinde usta olan arkadaşlarımızla oluşturduğumuz listede herkes canı gönülden çalışacak. Birleştirici bir yönetim anlayışıyla yola çıkıyoruz. İşlerimizdeki başarılarımız bizim refaransımız olacak" ifadelerini kullandı. Kongrenin çok demokratik bir ortamda geçtiğini belirten Başkan Doğan, "Diğer adayımız İhsan Bozkurt'u da kutluyorum. Bucaspor'a yakışan bir seçim yapıldı. Kavgasız, gürültüsüz, uzlaşmacı tavırlarla geçen seçimimiz herkese örnek olsun" diye konuştu. Genel kurulda oy kullanan Belediye Başkanı Levent Piriştina'da Ahmet Doğan'ı tebrik etti, "Yeni yönetim kurulu kulübümüz Bucaspor için gecesini gündüzüne katacağına inanıyorum" dedi.



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Son 3 maçından galip gelemeyen Bucaspor, yarın Konya Anadolu Selçukspor'u konuk edecek. Buca Arena'da Sinan Dereci'nin düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalıları Veli, Emre Toraman, Emre Öztürk ve İlyas forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Uygun, yeni başkan Ahmet Doğan'a galibiyet hediye etmek istediklerini belirtti, "3 haftadır kazanamıyoruz. Rakibimizi yenerek kötü gidişata dur diyeceğiz" diye konuştu.