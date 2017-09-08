Bucaspor'dan iddialı açıklama

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta sezona iç sahadaki Keçiörengücü mağlubiyetiyle başlayan Bucaspor'da Sportif Direktör Halim Karaköse pazar günü deplasmanda oynayacakları Eyüpspor maçı için iddialı konuştu

Kaybedilen 3 puanı İstanbul'da telafi edeceklerini belirten Karaköse, "Eyüpspor karşısında gerçek gücümüzü göstereceğiz. Futbolcularımız galibiyete odaklandı. Beraberlik dahi bizim için kayıp sayılacak" dedi.



Kadronun müthiş bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Halim Karaköse, "İlk hafta maalesef bocaladık ama bunu normal olarak değerlendiriyorum. Milli maç nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde geçirdik. Sakatlarımız iyileşti, hazır olmayan futbolcularımız toparlandı. Her şey isteğimiz gibi gidiyor" diye konuştu.



Sarı lacivertlilerde çapraz bağları kopan genç kaleci Yunus Emre Kar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.