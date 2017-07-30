Bucaspor'dan Zafer sürprizi

YENİ sezon hazırlıklarını Bolu Termal Otel'de sürdüren İkinci Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor, sezon sonunda sözleşmesini feshettiği kanat oyuncusu Zafer Çevik'le yeniden görüşmelere başladı. Yıllık alacağı 320 bin TL'de indirim yapmayan Zafer ile yollarını ayıran Fırtına'nın, kulüp bulamayan tecrübeli futbolcuya geri dön çağrısında bulunduğu bildirildi

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın da 33 yaşındaki oyuncuyu takımda görmeyi istediği öğrenilirken, Zafer'in ücretinde indirime gidip yeniden sarı lacivertli formayı giyeceği ifade edildi. Sol beki Emre Özkan'ı da affedip kampa dahil eden Bucaspor'un Zafer'e senelik 200 bin TL önerdiği iddia edildi. Zafer'in bu hafta için Bolu kampına katılması bekleniyor.







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