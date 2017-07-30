Bucaspor'dan Zafer sürprizi

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın da 33 yaşındaki oyuncuyu takımda görmeyi istediği öğrenilirken, Zafer'in ücretinde indirime gidip yeniden sarı lacivertli formayı giyeceği ifade edildi. Sol beki Emre Özkan'ı da affedip kampa dahil eden Bucaspor'un Zafer'e senelik 200 bin TL önerdiği iddia edildi. Zafer'in bu hafta için Bolu kampına katılması bekleniyor.Kaynak: DHA
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