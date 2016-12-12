Bucaspor deplasmanda esiyor

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta 9 kişiyle tamamladığı maçta Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Bucaspor, gurbette yine fırtınalar estirdi

Güçlü rakibi karşısında Erkan'ın golüyle galibiyete uzanan sarı lacivertli takım, 5'inci sırayla puan farkını 7'ye düşürüp play off yarışında umut tazeledi. Bu sezon deplasmanda oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 yenilgi alan Bucaspor, dış saha performanslarına göre yapılan sıralamada grubun en başarılı takımı olmayı başardı.



Teknik sorumlu Fatih Uygun, Zonguldak'ta istedikleri futbolu oynadıklarını ifade etti, ilk 5 yolunda iddalı olduklarını dile getirdi. İlk yarın son maçında bu hafta evlerinde Anadolu Üsküdar'la karşılaşacaklarını belirten Fatih Uygun,, "Devreyi en kötü ilk 10'un içerisinde bitirmek istiyoruz. İkinci yarıda çok daha iyi bir performans göstereceğimize inanıyorum" dedi. İzmir ekibinde kırmızı kartla oyundan atılan Zafer ve Murat'ın yanı sıra sarı kart gören Erkan cezalı duruma düştü.