Bucaspor Emre'yi defterden sildi

İkinci Lig ekiplerinden Bucaspor'da yönetim, 312 bin TL alacağını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderen sol bek Emre Özkan'ı defterden sildi

Bir süredir takımdan ayrı tek başına antrenman yapan tecrübeli futbolcu, Başkan Ahmet Doğan'la bir araya gelerek, "Ayrılmak istiyorum" mesajını verdi. Emre'nin bu koşullarda takıma katkı sağlayamayacağını düşünen Doğan, oyuncuya izin vererek kendisine kulüp bulmasını istedi. 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den bazı kulüplerin 28 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi.



Emre'nin bulacağı kulübe göre hamle yapacağını söyleyen Kulüp Başkanı Doğan, "Biz kendisiyle ilk görüşmemizde alacakları için ödeme takvimi belirleyeceğimizi iletmiştik, ancak Emre bizi beklemeden bu yolu tercih etti. Kafasında Bucaspor'u bitirmiş. Yollarımızı ayıracağız" diye konuştu.



Bucaspror, stoper Adil ve orta saha oyuncusu Zafer'in ardından Emre'nin gidişiyle iç transferde üçüncü fireyi vermiş oldu.