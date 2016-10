Haber Kaynağı: DHA

Daha önce evinde Fethiyespor'a 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 3-0 mağlup olan sarı lacivertli ekip 3 puan sevincini doyasıya yaşarken, eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör İlker Seven de derin bir nefes aldı.Alınan başarısız sonuçların ardından gönderilmesi gündeme gelen genç teknik adam, zor günlerin geride kaldığını belirterek, "Bu galibiyet hepimizin yüzünü güldürdü. Ofspor'u yenerek ölü toprağı üzerimizden attık" diye konuştu.Takımın henüz tam anlamıyla hazır olmadığına değinen Seven, "Transferin son günü kadromuza katılan futbolcuların eksiklikleri var. Onlardan tam verim almak için biraz daha zaman gerekiyor. Bundan sonra mazeret üretmeden seri galibiyetler elde etmeliyiz. Futbol Federasyonu tarafından silinecek 3 puanı telafi etmek için daha çok efor sarfedeceğiz. Sahamızda ilk galibiyetimizi alıp, taraftarımızla bütünleştik. Bundan sonraki haftalarda Buca Arena'da rakiplerimize puan vermeyeceğiz" dedi. Başkan Çetin Kayışlı ise, "Kaliteli bir takımız, bir an önce üst sıralara çıkmamız gerekiyor" dedi.