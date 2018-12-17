Bucaspor fırsat tepti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, en önemli rakiplerinden Halide Edip Adıvarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak önemli bir fırsatı kaçırdı

Bucaspor fırsat tepti
17 Aralık 2018 Pazartesi 13:01

Ligin ilk yarısını 15 puanla 17'nci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, kurutuluş mücadelesi için yarıştığı Ankara Adliyespor, Gölcükspor, Fatsa Belediyespor ve Bağcılarspor'un puan kaybettiği haftayı kayıpla bitirdi. Bu sezon 6'ncı beraberliğini elde eden Bucaspor, deplasmanlarda toplam 7'nci puanını kazandı. Borçlu olduğu 28 eski futbolcuyla anlaşma zemini arayıp devre arasında transfer yasağını kaldırmak için harekete geçen İzmir ekibinde teknik direktör Algun Erdem, en iyi şekilde ikinci yarıya hazırlanacaklarını ifade etti.


Kaynak: DHA
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