Bucaspor Fırtınası sert esti: 3-0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta zor bir sezon geçiren Bucaspor, bu sezonun ilk galibiyetini iyi bir oyun sonrasında güçlü rakibi Karacabey Belediyespor’u 3-0 yenerek aldı

Mücadelenin bitiş düdüğüne kadar rakibi karşısında sahada daha iyi bir performans Gösteren Sarı-lacivertli gençler, güzel futbolunu 3 puan ile süslemeyi bildi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, zirve hesapları yapan Karacabey Belediyespor'u evinde 3-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

13. Dakikada Saruhan ceza sahası dışı sol köşesine girmeden sert vurdu top kaleci Mert Pala da kaldı.

19. Dakikada Saruhan ceza sahası yayı üzerinden kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği şutu Kaleci mert son anda uzandı ve üstten dışarı gönderdi.

29. Dakikada Saruhan topu defansın arasından ceza sahası sol köşesinde Oğuz ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0 ilk yarı bu skor ile son buldu. İkinci devreye hızlı giren Fırtına golü de erken buldu.

47. Dakikada Karacabey savunmasından topu çalan Saruhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı 2-0

55. Dakikada konuk ekipten Butuhan ceza sahası sağ altı pas köşesinden topu plaseledi, kaleci Yunus gole izin vermedi. Karşılaşmanın 90+5. Dakikasında Oğuz sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içinde Enes’e pasını verdi, bu futbolcu şık bir vuruşla skoru belirleyen golü attı:3-0 Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Bucaspor gelecek haftalar için taraftarına umut aşıladı. Karşılaşma sonunda Bucaspor taraftarları takımlarını tribünlere çağırıp alkışladı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Sefa Yılmaz (xx), Mehmet Levent (xx), Eren Özçelik (xx)

BUCASPOR: Yunus (xxx) - Doğan (xxx), Furkan (xx) (Dk. 71 Hakkıcan x), Sebahattin (xxx), Ömer (xxx) (Dk. 79 Enes xx), Batuhan (xx), Saruhan (xxx), Özcan (xx), İsa (xxx), Oğuz (xxx), Devrim (xx) (Dk. 70 Hasan xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mert (x) - Ömer Gümüş (xx), Gökhan (x), Bünyamin (xx), Fatih (x), Hüseyin (x) (Dk. 63 Ogün x), Berkin (x) (Dk. 71 Ercan x), Ömer Akman (x), Mustafa (x) (Dk. 56 Muhammet x), İlker (xx), Batuhan (x)

GOLLER: Dk. 29 Oğuz, Dk. 47 Saruhan, Dk. 90+5 Enes (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Ömer, Hakkıcan, İsa (Bucaspor) - Mustafa, Ercan (Karacabey)