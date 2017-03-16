Bucaspor hem 2 puan hem 2 futbolcusunu bıraktı

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor ile evinde 1-1 berabere kalarak play off şansını mucizelere bırakan Bucaspor'da Zafer Çevik ve Erkan Taşkıran'ın cezalı duruma düşmesi üzüntüyü ikiye katladı.

Pazar günü deplasmanda oynanacak Amed Sportif karşılaşmasında iki oyuncudan yararlanamayacak Teknik Direktör Fatih Uygun, 'Diyarbakır'a çok önemli eskilerle gideceğiz. Zafer ve Erkan bizim en önemli gol ayaklarımız. Onların yokluğu büyük dezavantaj' diye konuştu.

Bugün yapılması gereken olağanüstü genel kurulun, çoğunluk sağlanamayacağı için 24 Mart Cuma gününe ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Çetin Kayışlı, 'Kongrenin yarın yapılma ihtimali yok. Bucaspor yeni yönetimini önümüzdeki hafta seçecek' dedi.

Başkan adayları arasında ismi geçen İhsan Bozkurt da, 'Liste hazırlıklarımız ve proeje çalışmalarımız devam ediyor. 24 Mart'a kadar hedeflerimizi camiaya anlatacağım' diye konuştu.

