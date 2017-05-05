Bucaspor iki futbolcusuyla daha anlaşmaya vardı

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta kümede tutunmayı başaran Bucaspor, 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek 2 futbolcuyla daha anlaşma sağladı

Daha önce Emre Toraman, Veli, Hasan ve Onur Yılmaz ile el sıkışan sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncuları İlyas ile Şenol'la da yola devam kararı aldı. Başkan Ahmet Doğan, 2 oyuncuyla görüşerek uzlaşma sağladıklarını söyledi. İskelet kadroyu korumak için çaba sarfettiklerini dile getiren Başkan Doğan, "Karşılıklı fedakarlıkla oyuncularımızı takımda tutuyoruz" dedi.



Mukaveleleri 31 Mayıs'ta sona erecek diğer futbolcular Emre Özkan, Murat, Adil ve Onur Alkan ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamazken, bu isimlerle önümüzdeki hafta bir kez daha masaya oturulacağı bildirildi.



Teknik direktör Fatih Uygun'la da henüz bir araya gelmeyen yönetimi98n iç transferi çözdükten sonra teknik adam sorununu masaya yatıracağı öğrenildi. Yönetimin ayrıca genç futbolcular Alpay ve Atakan için Süper Lig ve 1'inci Ligi kulüplerindin gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.