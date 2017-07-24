Bucaspor Kaynaklar kampında

Yeni sezonda İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor, Kaynaklar Tesisleri'nde başladığı ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

Sportif Direktör Halim Karaköse, 28 Temmuz'da Bolu Termal Otel'de 12 günlük kampa gireceklerini belirterek, "İdmanlarımızı sakatlık olmadan bitirdik. Futbolculara 3 gün izin verildi. Cuma günü Bolu'ya gidip burada en az 3 hazırlık maçı yapacağız" diye konuştu.



Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın kadroda eleme yapacağını ifade eden Karaköse, "Bolu kampında gençlerimizin bazıları yer almayacak. Geri kalan kadroyla en iyi şekilde lige hazırlanacağız" dedi. Halim Karaköse, 310 bin TL alacağı için kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtarname çeken ve yönetimin satma kararı aldığı sol bek Emre Özkan'ın Bolu'ya götürülüp götürülmeyecenin belli olmadığını sözlerine ekledi.