Bucaspor kongreye gidiyor

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Bucaspor'da dün akşam olağanüstü genel kurul kararı alan yönetim, kongre tarihini 17 Mart olarak belirledi

Başkan Çetin Kayışlı, gelinen noktada kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "24 Aralık 2014 tarihinden bu yana tüm zorluklara göğüs gelerek kulübü yönetmeye çalıştım. Artık benim dinlenme zamanım geldi. Arkamdan atıp tutanları mart ayında göreve bekliyorum" şeklinde konuştu.



Yeniden aday olmaya sıcak bakmadığını ifade eden Kayışlı, "Bucaspor köklü bir camia. Buca da çoğu ilden daha büyük bir ilçe. Mutlaka kulübe sahip çıkacak birileri olur.



Belediye Başkanımız Levent Piriştina'ya da kararımızı bildirdik. Hepimiz için hayırlısı olsun" dedi. Çetin Kayışlı'nın kongre kararı almasının ardından Piriştina'nın devreye girerek camiayı kucaklayacak, geniş tabanlı bir liste için temaslarda bulunacağı bildirildi.



