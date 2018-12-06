Bucaspor küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya

Süper Lig’de oynadığı dönemde yaklaşık 30 dakika sahaya çıkan ve FIFA’lık olduğu eski yabancı oyuncusu Kevin Abraham Jonathan Pariente’ye olan 8 milyon liralık borcu yüzünden zor günler yaşayan Bucaspor’un oyuncuları ve teknik ekip Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile görüştü

TFF 3. Lig 3. grup ekiplerinden Bucaspor’un futbolcuları Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’dan destek istedi. Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş’ın maddi sorunları gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından Buca Belediye Başkanlığına gelen futbolcularla görüşen Başkan Levent Piriştina, futbolcu ve teknik heyete şöyle seslendi:

“Bilgi eksikliğini gidermek için ne kadar işin içinde olduğumuzu, maddi ve manevi desteğimizin bir altını çizelim. Başta üstünüzdeki formalardan tesislerde yediğiniz yemeğe, ısındığınız yakıttan taraftarlarımızın maçlara rahat gitmesi için verilen otobüse, forma reklamı için yıllık verilen bedele, bundan sonra deplasmanda kazanılacak primlerin ödenmesine, ocak, şubat, mart ayları arası yapılacak nakdi yardımlara kadar hepsini karşılıyoruz. Akademide kardeşlerimizin daha iyi hizmet alabilmesi için yatırımımız var. Tesislerimiz şu an tamir ve tadilatta. Oradan her ay kulübe 50- 60 bin lira gelir elde etmeyi amaçlıyoruz. Bunun dışında bir de yönetim elini taşın altına koymuş. Başkan, yöneticiler ellerinden geldiğince cansiperane bir biçimde mücadele veriyor. Bu kadar fedakarlık yapılmaya çalışılırken, yapılırken belediye hariç hiçbir yerden maddi manevi destek gelmezken, bunun önce 10 yıl önceki sorumlusu da bugünkü sorumlusu da Buca Belediyesi’ymiş gibi aksettirilmesi, size de böyle anlatılması çok üzücü.”

6 AYAKLI NET PLAN YAPTIK

Kulüp başkanıyla birlikte 6 ayaklı çok net bir plan yaptıklarını belirten Başkan Piriştina, “Tesisleri ayağa kaldırmamız lazım. Formaları yenilememiz lazım. Yemeği de içmeyi de arabayı da ısınmayı da ulaşımda konaklama yeri bunları düşünmemiz lazım dediler, yaptık. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bu iki kurum dışında, hiçbir şey vermeyip, olumsuzluklardan yararlanmaya çalışan bir cenah var. Ayıptır, günahtır, vicdansızlıktır. Adamın biri 10 yıl önce top oynayacak, ondan sonra gelecek ‘bana 8 milyon lira paramı ödemezseniz şunu yaparım’ diyecek, bunun böyle olmaması lazım. Sizlerin de bu konuya böyle bakmanız lazım. Sizin bu işlerle hiç uğraşmamanız lazım” diye konuştu.

BORCUN SORUMLUSU SİZ DEĞİLSİNİZ

FIFA tarafından puan cezası ve küme düşme cezası alma ihtimali hakkında da konuşan Başkan Piriştina, “10 yıl önce 10 dakika oynayan topçunun 8 milyon liralık borcunun tahsil ediliyor olmasının sorumlusu siz değilsiniz. O gün onu yapanlar bugün duymaz hatta hiç umursamazken bunun ceremesini sizlerin çekmemesi lazım. Sizin görevinizin aslanlar gibi çıkıp 3 puanı getirmek olması lazım. Herkes gelecek bir masaya oturacağız. 10 sene önce bir şey olmuş, ‘hadi kardeşim al sen ne yaparsan yap’ demek olmaz. Bu çocukları, onlara güvenen taraftarı, Bucalıyı üzmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

BİRLİK ÇAĞRISI

Futbolcular ve teknik ekipten içlerini rahat tutmalarını isteyen Başkan Levent Piriştina, “Bucaspor sahipsiz değildir. Buradan bir çağrı olsun; her şeyi belediyeden beklemek mümkün değil. Bu yönetilmesi mümkün olmayan bir yöntemdir. Belediye olarak Bucaspor için her türlü fedakarlığı yaparız. Ancak bir tek bizim yapmamızla olmaz. Lütfen herkes bu konuda duyarlı olsun. Aslında kulübün başkanıyla, belediyenin başkanın derdi aynı. Ben üstüme düşen düşeni yapıp yapmadığımı rakamlarla tek tek anlatıyorum. Ben daha kulübün yönetiminin borçların yapılandırma takvimi dışında kulübün benden isteyip de, kapımı çalıp da geri çevirdiğim hiçbir şey olmadı. Ancak bu konu için bir kapı yetmez. Herkesin kapısını çalalım. Kötü gün varsa, atlatılmayacak gün yoktur. Bizim altından kalkamayacağımız yük yoktur. Ama işçisi, işvereni, taksicisi, dolmuşçusu, müteahhitti, siyasi partileri, devletin kurumları hep birlik olmalıyız. Birliği, beraberliği hep birlikte sağlayabiliriz. Cihan Başkan doğru söylüyor. Başkan yalnız kalıyor. Tek biz varız. Onun dışında bu kuruma destek olan yok. Herkesin taşın elini taşın altına koyması gerekiyor. Bugünün sorununu dün yaratanlara rağmen bugün biz çözelim diyoruz ama bunun çözümü yalnız olmaz. Bucaspor yalnızca Buca Belediyesi'nin değil İzmir'in değeridir. Yarın aday olacakların değeridir. Siyasi partiler, ticaret odası, sanayi odası için önemli. Tüm kuruluşlar bu sıkıntıda kendini dertli hissetmeli. Bir şeyler yapmam lazım demeli. Yalnızca bir tek kulüp başkanıyla belediye başkanı ne yapacağız diye düşünürsek altından kalkamayız” dedi.