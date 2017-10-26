Bucaspor kupada yola devam dedi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Amed Sportif'i konuk eden Bucaspor, rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta Deniz Pero'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti

Erkan Kart- Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Amed Sportif'i konuk eden



Maç dakikaları: 8. Dakikada Ametspor ceza sahasına sağdan giren Saruhan şutunu çekti son anda araya giren Şahin tehlikeyi uzaklaştırdı.14. Dakikada Saruhan ceza sahası yayı içinden çektiği şutta top kaleci Zülküf'ün kucağında kaldı.

17. Dakikada sol kanattan Abdullah'ın ortasında ceza sahası içinde Efe'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu Burak bir kes daha kale içine kesti. Kaleci Zülküf'ün uzaklaştıramadığı topda yaşanan karambolde İbrahim ile çapışan kaleci Zülküf'ün bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık 4 dakika duran oyun Zülküf'ün kafasına atılan dikişten sonra devam eti.

32. Dakikada Mansur'un ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. Dakikada sol kanattan Oğuz'un ortaladığı topu Bucaspor savunması uzaklaştıramadı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Şahin sert bir şutla Bucaspor filelerine gönderdi: 0-1.

58. Dakikada Mansur'dan topu kapan Deniz Pero, kaleci Zülküf'ün de büyük hatasıyla ağları sarsmayı başardı: 1-1.

85. Dakikada Atakan'ın şutunda kaleci Zülküf'ten dönen topu Deniz tamamladı: 2-1. Bu gol sevincinde formasını çıkaran futbolcu sarı kart gördü. 87. Dakikada Deniz Pero orta alanda topun oyuna girmesini engelleyince 2. Sarı karttan ve kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler 5. tura adını yazdırdı. n Erkan Kart



Stat: Yeni Buca

Hakemler: Zorbay Küçük (xx), Murat Temel (xx), Furkan Ürünc (xx)

Bucaspor: Mert (x)- Sancar (xx), Uğurcan (xx), Veli (xx), İbrahim (xx) (Dk. 83 Alpay), Burak (x) (Dk. 46 Onur), Saruhan (xx), Emre Toraman (xx), Abdullah (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 46 Deniz)

Amed Sportif: Zülküf (x)- Mazlum (xx) (Dk. 66 Murat), Efe (xx), Şahin (xxx) (Dk. 75 Erdi Bakırcı), Oğuz (xx), Mehmet Sıddık (xx), İlter (xx) (Dk. 67 Okan), Deniz (x), Mansur (xx), Abdullah (xx), Tahir (xx)

Goller: Dk. 45+1 Şahin (Amed Sportif ), Dk 58, Dk. 85 Deniz ( Bucaspor)

Sarı kartlar: İlter, Şahin, Mansur (Amed Sportif), Emre Toraman, Abdullah, Atakan, Veli (Bucaspor)

Kırmızı kart: Dk. 87 Deniz (Bucaspor) - Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Amed Sportif'i konuk eden Bucaspor , rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta Deniz Pero'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.Maç dakikaları: 8. Dakikada Ametspor ceza sahasına sağdan giren Saruhan şutunu çekti son anda araya giren Şahin tehlikeyi uzaklaştırdı.14. Dakikada Saruhan ceza sahası yayı içinden çektiği şutta top kaleci Zülküf'ün kucağında kaldı.17. Dakikada sol kanattan Abdullah'ın ortasında ceza sahası içinde Efe'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu Burak bir kes daha kale içine kesti. Kaleci Zülküf'ün uzaklaştıramadığı topda yaşanan karambolde İbrahim ile çapışan kaleci Zülküf'ün bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık 4 dakika duran oyun Zülküf'ün kafasına atılan dikişten sonra devam eti.32. Dakikada Mansur'un ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.45+1. Dakikada sol kanattan Oğuz'un ortaladığı topu Bucaspor savunması uzaklaştıramadı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Şahin sert bir şutla Bucaspor filelerine gönderdi: 0-1.58. Dakikada Mansur'dan topu kapan Deniz Pero, kaleci Zülküf'ün de büyük hatasıyla ağları sarsmayı başardı: 1-1.85. Dakikada Atakan'ın şutunda kaleci Zülküf'ten dönen topu Deniz tamamladı: 2-1. Bu gol sevincinde formasını çıkaran futbolcu sarı kart gördü. 87. Dakikada Deniz Pero orta alanda topun oyuna girmesini engelleyince 2. Sarı karttan ve kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler 5. tura adını yazdırdı. n Erkan KartStat: Yeni BucaHakemler: Zorbay Küçük (xx), Murat Temel (xx), Furkan Ürünc (xx)Bucaspor: Mert (x)- Sancar (xx), Uğurcan (xx), Veli (xx), İbrahim (xx) (Dk. 83 Alpay), Burak (x) (Dk. 46 Onur), Saruhan (xx), Emre Toraman (xx), Abdullah (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 46 Deniz)Amed Sportif: Zülküf (x)- Mazlum (xx) (Dk. 66 Murat), Efe (xx), Şahin (xxx) (Dk. 75 Erdi Bakırcı), Oğuz (xx), Mehmet Sıddık (xx), İlter (xx) (Dk. 67 Okan), Deniz (x), Mansur (xx), Abdullah (xx), Tahir (xx)Goller: Dk. 45+1 Şahin (Amed Sportif ), Dk 58, Dk. 85 Deniz ( Bucaspor)Sarı kartlar: İlter, Şahin, Mansur (Amed Sportif), Emre Toraman, Abdullah, Atakan, Veli (Bucaspor)Kırmızı kart: Dk. 87 Deniz (Bucaspor)