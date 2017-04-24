Bucaspor, kurtuluşunu ilan etti

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yenerek kurtuluşu ilan eden Bucaspor, derin bir 'oh' çekti

Geçen sezon son maçta Kocaeli Birlikspor'la 2-2 berabere kalarak lige tutunmayı başaran Bucaspor'un Başkanı Ahmet Doğan, gelecek sezonun hazırlıklarına hemen başlayacaklarını söyledi. Tüm futbolcularını tebrik eden Başkan Doğan, "Çok zorlu bir sezonu kazasız tamamladık. Ligde kalabilmek hedeflerimiz açısından çok önemliydi. Artık önümüze güvenle bakıyoruz" diye konuştu.



Yeni sezonda üst sıralara oynayacaklarını dile getiren Başkan Doğan, "Öncelikle yeni sezona kadar FIFA'daki alacak dosyalarını temizleyeceğiz. Eski yabancı ve yerli futbolcularımızla ilgili sorunları ortadan kaldırıp transferin önünü açmak için çabalayacağız" dedi.



Mevcut kadroyla ilgili çalışmaların bu hafta deplasmanda oynanacak Anadolu Üsküdar maçının ardından başlayacağını sözlerine ekleyen Ahmet Doğan, "Şu an kimse için gidecek ya da kalacak diyemem. Sezon bitsin, herkesle görüşürüz" ifadelerini kullandı.