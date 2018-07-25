Bucaspor parasızlık yüzünden kamp yapmayacak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden sezon başı kampı yapmama kararı aldı

Yaşanan elektrik ve su kesintisi yüzünden 6 gün idman yapamayan ancak borcun ödenmesiyle yeniden sahaya inen Sarı-lacivertlilerin, lig başlayana kadar Kaynaklar Tesisleri'nde çalışacağı bildirildi. Eski futbolcusu Dady'e olan yaklaşık 1 milyon euroluk borç yüzünden küme düşme cezası alma tehlikesi yaşayan sarı-lacivertliler kampanya başlattı.

Cuma gününe kadar oyuncuyla anlaşılamaması halinde FIFA Disiplin Komitesi tarafından amatör kümeye düşürülecek olan İzmir ekibinde, kampanyaya çok fazla ilgi olmaması kurmayları üzdü. Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bucasporlu taraftarlar da sosyal medya hesaplarından Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya destek çağrısı yaptı.