Bucaspor son 5 maçta yenilmedi

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak Bucaspor, rakibiyle oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi

Bucaspor son 5 maçta yenilmedi

Sarı lacivertliler, 3 randevuyu galibiyetle bitirirken 2 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. İstanbul ekibini bu sezon ilk devrede de deplasmanda 3-2 yenen Bucaspor, ağları 13 kez sarsıp kalesinde ise 7 gol gördü.

Teknik direktör Fatih Uygun, geçen hafta Fethiyespor deplasmanında ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Karagümrük karşılaşmasını kazanıp kendimizi affetireceğiz. Play off için umudumuzu kaybetmedik. Bu maçla birlikte yeni bir sayfa açacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Bucaspor'da kırmızı kart cezalıları stoper Veli ve orta saha Mehmet mücadelede forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.