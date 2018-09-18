Bucaspor taraftardan destek istedi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Cizrespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp ilk 3 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Serik Belediyespor maçı öncesi taraftara destek çağrısında bulundu

Bucaspor taraftardan destek istedi
18 Eylül 2018 Salı 14:22

Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, tamamı altyapı patentli oyuncularla mücadele ettiklerini belirterek, "Çocuklarımız her geçen gün kendilerini buluyorlar. Cizre'de 2-0 öne geçip galibiyete çok yaklaşmıştık ancak olmadı. Şimdi bu takıma sahip çıkma zamanı. Taraftarımız her zaman olduğu gibi stadımızdaki yerini alsın. Gençlerimize destek verdiğimiz sürece başarı gelecek" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor
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