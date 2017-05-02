Bucaspor, teklifleri değerlendiriyor

İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezonu 40 puanla 13'üncü sırada bitiren Bucaspor'da iç transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, genç futbolculara gelen teklifleri de değerlendiriyor

Sezon ortasında Bursaspor ve Medipol Başakşehir'in izlettiği Alpay için sarı lacivertli kuulübe Kasımpaşa'nın resmi teklif sunduğu öğrenildi. Yöneticiler, milli futbolcuyu yüksek bonservis bedeliyle satıp biraz olsun rahatlamayı planlarken, geçen ay profesyonel yapılan orta saha Atakan'ın da Süper Lig takımlarının radarında olduğu belirtildi. Çeşitli yaş kategorilerinde toplam 35 kez milli formayı giyen 17 yaşındaki Atakan'ı da Bursaspor'un takip ettiği dile getirildi.



Başkan Ahmet Doğan, Bucaspor'daki gençlerin yıllardır üst liglerdeki takımların dikkatini çektiğini hatırlatarak, "Oyuncularımıza gelen doğrudan ya da dolaylı teklifler var. Bu teklifleri kendi içimizde değerlendirip, hem kulübümüz hem de futbolcularımız için en doğru kararı vereceğiz. Altyapımızı daha da güçlendirip her sezon önemli yetenekleri Türk futboluna kazandıracağız" dedi.