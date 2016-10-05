05 Ekim 2016 Çarşamba
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    • Bucaspor teknik direktörü bu 3 futbolcudan vazgeçmiyor

    Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta Ofspor galibiyetiyle rahatlayan Bucaspor'un teknik direktörü İlker Seven, geride kalan 5 lig 1 kupa maçında altyapı patentli 3 futbolcudan hiç vazgeçmedi

    05 Ekim 2016 Çarşamba 13:19
    Bucaspor teknik direktörü bu 3 futbolcudan vazgeçmiyor
    Transferin son gününde 12 oyuncuyla anlaşan sarı lacivertlilerde kadro genişlemesine rağmen stoper Adil Demirbağ, sol bek Abdullah Balıkuv ve orta saha Ahmet Tamet 6 müsabakanın tümünde görev aldı. Adil 6 maçın tamamında 90 dakika oynarken, Abdullah 567, Ahmet 510 dakika sahada kaldı. Bu 3 futbolcudan sonra yine gençlerden Alpay Aldemir 5 maçta da görev yaparak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

    Bu arada yeni transferler birer ikişer takıma girerken sadece Şenol Akın siftah yapamadı. Sakatlığını atlatamayan 31 yaşındaki oyuncu, sahaya ayak basamadı. Sağ bek Murat Akyüz ve stoper Veli Kızılkaya 4 maçta 360 dakika ile en fazla süreyi alan isimler oldu. Yine 4 karşılaşmada oynayan Onur Alkan 283 dakika, Emre Özkan 226 dakika, Erkan Taşkıran 126 dakika, Zafer Çevik de 101 dakika forma giydi. Emre Toraman 3 müsabakada 182 dakika oynarken, biri uzatmaya giden kupa maçı olmak üzere 2 sınava çıkan kaleci Kurtuluş Yurt ve Emin Aladağ 210'ar, İlyas Çakmak 91, Sertan Vardar 82 dakika top koşturdu.   
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 2nci, Ligi, Beyaz

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