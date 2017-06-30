Bucaspor tesisleri yenileniyor

İspanya'dan getirilen özel tohumların ekilmesiyle tesislerdeki sahaların zemini yenilendi. Bakımı süren çim sahaların 5 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarına yetişeceği belirtildi. Futbolcuların kaldığı bungalov evler ve ana binadaki antrenörler odaları boyandı, halılar ve perdeler yenilendi. Çevre düzenlemesi yapılan tesiste, yağmurlu havalarda tıkanan altyapı kanalizasyon sistemi ve fitness salonu elden geçirildi. Sarı lacivertli yönetim, onarım çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür etti.Kaynak: DHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.