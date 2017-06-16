Bucaspor'un Atakan'ına Beşiktaş talip

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'un orta saha oyuncusu Atakan Kesgin, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. 17 yaşındaki futbolcuya Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın resmen talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın yanı sıra İspanya La Liga takımı Villarreal'in de Atakan için nabız yokladığı iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin Bucaspor'la görüşmelere başladığı öğrenilirken sarı lacivertlilerin Atakan için 750 bin euro bonservis bedeli teklif ettiği ifade edildi.



Buca Futbol Akademisi'nde eğitim görüp henüz geçtiğimiz 4 Nisan'da profesyonel olan Atakan, 2'nci Lig'de sarı lacivertli formayı 2 kez giydi. Alt yaş gruplarında müthiş bir performans sergileyen genç futbolcu U15, U16 ve U17 milli takımlarda 40 kez görev aldı. Mali olarak sıkıntılı günler geçiren Bucaspor'un Atakan'ı kesin olarak satmayı planladığı kaydedildi. Bucaspor'da Atakan'ın yanı sıra genç forvet oyuncusu Alpay Aldemir'e de Süper Lig'den bir çok takımın teklif getirdiği de ileri sürüldü.