Bucaspor'un hedefi ligde kalmak

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif'e deplasmanda 2-1 yenilerek 35 puanda kalan ve 12'nci sıraya gerileyen Bucaspor play off umutlarını tamamen tüketti

Teknik Direktör Fatih Kaya son 3 haftada sadece 1 puan alabildiklerini belirterek, "İlk 5 için artık konuşmanın bir anlamı yok. Tek hedefimizi takımı ligde tutup, sezonu kurtarmak" diye konuştu.



Amed Sportif karşısında iyi futbol oynadıklarını belirten Kaya, "Erkan ve Zafer gibi çok önemli iki futbolcumuz cezaları nedeniyle forma giyemedi. Ona rağmen başa baş bir mücadele sergiledik. Bir anlık motivasyon kaybıyla golü yedik" dedi. Sarı lacivertlilerde kırmızı kart gören Veli, sarı kart gören Emre Toraman, Emre Özkan ve İlyas cezalı duruma düştü.