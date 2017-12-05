Bucaspor yeni teknik adam için acele etmiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5-1'lik Menemen Belediyespor yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Bulut'la vedalaşan Bucaspor, yeni çalıştırıcısı için acele etmiyor

Başkan Ahmet Doğan, Bulut'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Devre arasının bitimine 2 maç kaldı. Bu süreçte takımımızı altyapı antrenörü Aytekin Sümbül sahaya çıkaracak. Biz ilk yarının bitimini bekleyeceğiz. Bu süreçte teknik adam konusunda iyi araştırma yapacağız. Bu iş aceleye gelmez. Takımımızı iyi yerlere getirebilecek, 2'nci Lig'i iyi bilen ve tecrübeli bir isimle anlaşmak istiyoruz" dedi.



Ahmet Doğan alınan kötü sonuçların ardından futbolcularla toplantı gerçekleştireceklerini de söyledi. Doğan, "Kimseyi kadro dışı bırakmayı düşünmüyoruz. Elbette sorunların nedenlerini araştıracağız" ifadelerine yer verdi.