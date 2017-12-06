Bucaspor zor durumda: 2 milyon TL bulunmazsa...

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor'da Başkan Ahmet Doğan, cuma gününe kadar 2 milyon TL bulunamazsa 6 puanlarının silineceğini açıkladı

Göreve geldiği 25 Mart 2017 tarihinden bu yana yabancı futbolculara olan borçların bir kısmının ödendiğini ancak halen kapatılamamış dosyalar olduğunu ifade eden Doğan, "Eski oyuncular Rickets, Jebrin, Henrique, Nsaliwa, Dahmane ve Fernandes'in geçmiş dönem borçları için yaklaşık 12 milyon TL civarında ödeme yapıldı. Pariente ve Daddy dosyaları ise taksitlendirildi. Ancak halen uzlaşı sağlayamadığımız başka yabancı futbolcular bulunmaktadır. Artık çözüm noktamız tıkanma aşamasına geldi. Eğer destek bulamazsak ve cuma gününe kadar ödeme yapamazsak 6 puanımız silinecek" ifadelerine yer verdi.



Geçmiş dönem borçlarını temizlemek için çok büyük çabalar sarf ettiklerini belirten Doğan, kesinlikle kulübe destek olunması gerektiğini söyledi. Doğan, "Bugüne kadar stadımızla tesislerimizin yenilenmesi için destekte bulunan aynı zamanda altyapımıza ve A takıma gıda ve nakit yardımı yapmış olan Buca Belediyesi'nin desteklerinin yeterli olmadığı görülmektedir. Hiçbir kamu kuruluşundan, maçlarımıza gelip sosyal medyada fotoğraf paylaşan siyasi oluşumdan, hiçbir şirketten ve işadamlarından destek görmedik. Değerli büyüklerimizden bu zorlu maratonda futbolcu beşiği olan Bucaspor'a destek çıkmalarını bekliyoruz. Bucaspor'un ayakta kalabilmesi ve Türk futboluna yeni isimler katması için her türlü işbirliğine varız. Henüz yaşamaya devam eden Bucaspor varken, kimse desteğini esirgemesin" cümlelerini kullandı.





