Haber Kaynağı: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı toplantıda mali kriterlere uymadığı için Ulusal Kulüp Lisansı alamayıp 3 puan silme cezasıyla karşılaşan Bucaspor'un eski futbolcuları Kevin Pariente ve Mohammed Dahmane'a olan toplam 480 bin Euro borcu da 2 ay içinde ödemediği takdirde FIFA'nın 6 puanını daha silme cezasıyla karşılaşacağı bildirildi.Federasyonun verdiği cezanın eski yabancı futbolcu Luiz Henrique, Kevin Pariente ve Mohammed Dahmane'nın dosyalarından kaynaklandığını belirten Başkan Çetin Kayışlı, şunları söyledi:"Yabancılara olan borçlar yüzünden daha önce FIFA'dan 2 yıl transferden men cezası almıştık. O dönemde yasağa yol açan dosyaların bazılarını imkanlarımızı zorlayarak kapattık. Dady, Carlos ve Mendy'nin borçlarını ödememizi iyi niyet göstergesi kabul eden FIFA transfer yasağı cezasını kaldırdı. Ancak bu üç oyuncunun paralarını yatıramadık. Oyuncularla uzlaşma yoluna gitmeye çalışsak da kendilerini ikna edemedik."Dahmane ve Pariente'nin Süper Lig döneminde transfer edildiğini de sözlerine ekleyen Kayışlı, eski yönetimi topa tuttu. Buca Futbol Akademisi Başkanı Adnan Dolma'yı da sert bir dille eleştiren Çetin Kayışlı, şöyle devam etti:"Dahmane ve Pariente, takım Süper Lig'deyken dönemin Transfer Komitesi Başkanı Adnan Dolma tarafından alınmış, ikisinden de fayda sağlanamamıştır. Verim alınamayan Dahmane ikinci kez transfer edilmiş ve bu gelişinde de Bucaspor'a maddi ve manevi zararlar vermiştir. Eski yöneticiler iki defa transfer ettikleri Dahmane'a nasıl bu kadar borçlanmış anlamış değilim. Adnan Dolma tarafından YouTube'dan izlenerek alınan futbolcuların dosyalarını kapatmak için tüm imkanlar seferber edilse de sonuç alınamamıştır."Bu sürecin sportif olarak takıma zarar vermeyeceğinin altını çizen Başkan Kayışlı, "Taraftarımızın desteği ile bu zor zamanları atlatacağız. Tüm Bucalıların bizlere destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.