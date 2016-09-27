27 Eylül 2016 Salı
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    • Bucaspor'da Alpay şoku

    Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-0 yenilerek taraftarını kahreden Bucaspor'a bir kötü haber de genç golcüsü Alpay Aldemir'den geldi

    27 Eylül 2016 Salı 15:15
    Bucaspor'da Alpay şoku
    Karşılaşmanın 25'inhci dakikasında sağ dizinden sakatlanarak sahayı sedye ile terk eden Alpay'ın en az 2 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi. Alpay'ın dizinde ödem ve esneme olduğunu belirten teknik direktör İlker Seven, "Oyuncumuz sakatlandıktan sonra dizini kıvıramıyordu. Yırtık ya da kopma oldu diye çok endişelendik. Yine de her diz sakatlığı tehlikelidir" dedi.

    Alpay'ın yanı sıra Emre Öztürk'ün de arka adalesinden sakatlandığı bilgisini veren İlker Seven, "Emre de  Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısında darbe sonucu sakatlandı. Onun durumu da net değil" diye konuştu.

    Bucaspor'da alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan İlker Seven kötü gidişatın kesinlikle son bulacağını söyledi. Camia ve taraftarın takıma güvenmesi gerektiğine değinen İlker Seven, "Çok yeni bir ekibiz. Biraz sabır istiyoruz. Ben görevimin başındayım" açıklamasında bulundu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 2nci, Ligi, Beyaz

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