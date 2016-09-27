Haber Kaynağı: DHA

Futbolcularını ağır bir dille eleştiren Başkan Çetin Kayışlı, teknik kadroda değişime gidebileceklerinin de sinyalini verdi. Teknik direktör İlker Seven'den rapor isteyeceklerini belirten Başkan Kayışlı, "Bu hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında hocanın durumu da masaya yatırılacak. Bazı değişimler yapmak gerekiyor" ifadesini kullandı.Futbolcuların performansını beğenmediğini belirten Çetin Kayışlı, takıma para cezası verileceğini söyledi. Yönetim olarak büyük fekarlık yapıp transferin önünü açtıklarını ve bunun sonucunda başarı beklediklerini ifade eden Başkan Kayışlı, şöyle devam etti:"Kadro dışı cezası yok. Ancak futbolculara kazandıklarında nasıl prim veriliyorsa, kaybettiklerinde de ceza kesilecek. Herkes aklını başına toplayacak. Bu görüntüyü bir an önce yok etmeliyiz."Yeni bir takım olduklarını ve zamana ihtiyaç duyduklarını dile getiren İlker Seven ise, "Yeni transferlerin hiçbiri hazır değil. 20 gündür bizimle çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor çok güçlü bir takım. Alınan mağlubiyet ağır oldu ama toparlanacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.