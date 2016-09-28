Haber Kaynağı: DHA

Başkan Çetin Kayışlı, yönetimin son toplantısında teknik direktör İlker Seven'e güvenoyu verdiğini belirtti. Bazı futbolcuların da kendini toparlaması gerektiğini ifade eden Başkan Kayışlı, "4 haftada tüm kredimizi tükettik. Ofspor müsabakası bazıları için son şans olacak. Herkes çıkıp sahada tüm gücünü ortaya koyacak. Bucaspor'un kıymetini bilemeyenlere gerekeni yaparız" diye konuştu.Bu arada yönetim kurulu toplantısında bazı yöneticilerin teknik adam değişikliğinin yarar sağlayacağı yönünde görüş bildirdiği ancak Başkan Kayışlı'nın İlker Seven'le devam edilmesi konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.İlker Seven'le de görüşen Kayışlı'nın, "Takımın gidişatı iyi değil. Elbette yeni bir kadromuz var, her şeyin rayına oturması zaman alacak. Ancak bu kadar kötü mücadele etmek de bize yakışmıyor. Ofspor maçında iyi futbol ve galibiyet bekliyorum" dediği öğrenildi.İlker Seven'in de kadroda rotasyona gideceği ve kaleci Kurtuluş, Sertan, Zafer, Erkan gibi tecrübeli futbolcuları 11'e monte edeceği belirtildi.