Bucaspor’da galibiyet hasreti sürüyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alt sıralardan çıkmak isteyen Bucaspor, evinde Serik Belediyespor'a 2-1 yenildi

Erkan Kart- Maça iki takım da istekli başladı. 10. dakikada Samet'in soldan ortasında Erdi kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

11. dakikada Cuma'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya çıktı.

19. dakikada Hasan'ın sağ taraftan sert şutunda top kaleci Cemal'den döndü. Topu takip eden Çağlayan eşitliği sağladı: 1-1.

22. dakikada Oğuz'un sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

41. dakikada Atakan'ın pasında Sinan'ın şutu kaleci Yunus'ta kaldı.

59. dakikada Cuma'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla üstten auta gitti.

60. dakikada Erman'ın kullandığı serbest atışta Bucaspor kalecisi Yunus, topu son anda kornere atarak rakibe gol izni vermedi.

SONUÇ GELMEDİ

69. dakikada Atakan'ın sağ çaprazdan şutunda top yandan dışarıya gitti.

75. dakikada Erdi'nin sol taraftan sert ortasında Muhammet topu ağlara gönderdi: 1-2.

81. dakikada Atakan'ın sağdan ortasında Taner Çekiç gelişine vurdu. Kaleci Yunus topa iki hamlede sahip oldu. Maçı Bucaspor 2-1 kaybetti.

Yüksel Kepoğlu: İyi futbol oynadık

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Serik Belediyespor'a 2-1 yenilerek 4 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Bucaspor, düşme hattından kurtulamadı. Bu sonuçla 2 puanda kalan ve 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Yüksel Kepoğlu iyi futbol oynadıklarını ancak karşılığını alamadıklarını söyledi. Sahada basmadık yer bırakmadıklarını söyleyen Kepoğlu, "Maalesef son vuruşları yapamıyoruz. Bu deneyimsizliğimizi bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Çocuklarımızın mücadele azminden memnunum. Bir galibiyet özgüvenimizi yerine getirecek" dedi.