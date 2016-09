Haber Kaynağı: DHA

Fethiyespor maçının 40'ıncı dakikasında Hakan Kutlu ile girdiği mücadelede sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kaval kemiği olarak bilinen tibianın dize yakın bölümünde çatlak oluştuğunu belirten İncebacak, "Sakatlık anında dizimin kırıldığını düşündüm. Bacağımı hareket ettiremedim. Çok talihsiz bir an yaşadım. Bir an önce sahalara dönmek istiyorum" diye konuştu.Bucaspor'un başında çıktığı iki maçı da kaybeden Teknik Direktör İlker Seven ise sakatlıklardan dert yandı. Hücum oyuncuları Burak Aydın ve Hasan Kaşıkara'nın halen iyileşemediğini vurgulayan Seven, "Şimdi de Mehmet'ten gelen haberle sarsıldık. Ligin başında bu tür sakatlıkların yaşanması hepimizi üzdü" dedi. Takımın toparlanacağını da sözlerine ekleyen Seven, "Ligdeki Fatih Karagümrük ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor (D) maçlarında çok daha iyi bir performans sergileyeceğiz. Taraftarımız endişelenmesin, 3 karşılaşmayı da kazanarak tırmanışa geçeceğiz" dedi.