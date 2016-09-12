12 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Bucaspor'da Mehmet sakatlandı

    Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Keçiörengücü'nün ardından Fethiyespor'a da yenilerek ikinci haftada düşme potasına yerleşen Bucaspor'a bir şok da Mehmet İncebacak'tan geldi

    12 Eylül 2016 Pazartesi 16:34
    Bucaspor'da Mehmet sakatlandı
    Fethiyespor maçının 40'ıncı dakikasında Hakan Kutlu ile girdiği mücadelede sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kaval kemiği olarak bilinen tibianın dize yakın bölümünde çatlak oluştuğunu belirten İncebacak, "Sakatlık anında dizimin kırıldığını düşündüm. Bacağımı hareket ettiremedim. Çok talihsiz bir an yaşadım. Bir an önce sahalara dönmek istiyorum" diye konuştu.

    Bucaspor'un başında çıktığı iki maçı da kaybeden Teknik Direktör İlker Seven ise sakatlıklardan dert yandı. Hücum oyuncuları Burak Aydın ve Hasan Kaşıkara'nın halen iyileşemediğini vurgulayan Seven, "Şimdi de Mehmet'ten gelen haberle sarsıldık. Ligin başında bu tür sakatlıkların yaşanması hepimizi üzdü" dedi. Takımın toparlanacağını da sözlerine ekleyen Seven, "Ligdeki Fatih Karagümrük ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor (D) maçlarında çok daha iyi bir performans sergileyeceğiz. Taraftarımız endişelenmesin, 3 karşılaşmayı da kazanarak tırmanışa geçeceğiz" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 2nci, Lig, Beyaz

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