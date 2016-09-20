Haber Kaynağı: DHA

Transferin son gününde imza atan ve antrenman eksiğini kapatmaya çalışan Zafer'in kasığında sorun bulunduğu bildirildi. Tedavisi devam eden tecrübeli oyuncunun durumunun belirsiz olduğu belirtildi. Zafer'in takıma ağabeylik yapması için Sivas kafilesine dahil edildiği, ancak oynama şansının zayıf olduğu öğrenildi. Sağ arka adalesindeki sakatlık yüzünden bu sezon henüz forma giyemeyen Şenol'un da ağrılarının arttığı kaydedildi.Teknik direktör İlker Seven, 2 oyuncuyu da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Seven, "Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşuyoruz. En kısa sürede tam kadro çalışmak istiyorum" dedi.