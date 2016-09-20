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    • Bucaspor'da sakatlıklar can sıkıyor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Sivas Belediyespor'la, Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta da pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Bucaspor'da Zafer ve Şenol'un sakatlıkları can sıkıyor

    20 Eylül 2016 Salı 11:42
    Bucaspor'da sakatlıklar can sıkıyor
    Transferin son gününde imza atan ve antrenman eksiğini kapatmaya çalışan Zafer'in kasığında sorun bulunduğu bildirildi. Tedavisi devam eden tecrübeli oyuncunun durumunun belirsiz olduğu belirtildi. Zafer'in takıma ağabeylik yapması için Sivas kafilesine dahil edildiği, ancak oynama şansının zayıf olduğu öğrenildi. Sağ arka adalesindeki sakatlık yüzünden bu sezon henüz forma giyemeyen Şenol'un da ağrılarının arttığı kaydedildi.

    Teknik direktör İlker Seven, 2 oyuncuyu da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Seven, "Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşuyoruz. En kısa sürede tam kadro çalışmak istiyorum" dedi. 
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupasında, Yarın, Deplasmanda

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