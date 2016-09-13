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    • Bucaspor'da yeniler kadroda

    İkinci Lig Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ve Fethiyespor yenilgileriyle 2'nci haftada düşme potasına inen Bucaspor'da cuma günü deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçında, transferin son gününde imza atan yeni futbolcuların büyük bölümü tam anlamıyla hazır olmamalarına rağmen kadroya alınacak

    13 Eylül 2016 Salı 12:19
    Bucaspor'da yeniler kadroda
    İdman eksikliği nedeniyle ilk iki haftada ilk 18'in dışında kalan Sertan Vardar, Erkan Taşkıran, Şenol Akın, Emin Aladağ ve Emre Özkan'ın İstanbul'a götürüleceği, sakatlığı bulunan Zafer Çevik'in de Karagümrük maçına yetişeceği kaydedildi.  Fethiyespor mücadelesinde yediği hatalı gollerin ardından eleştirilen kaleci Mert'in ise eldivenleri yeni transfer Kurtuluş'a teslim edeceği bildirildi.

    Son maçta kadroda yer alan Murat Akyüz, Onur Alkan, Emre Toraman, Veli Kızılkaya ve İlyas Çakmak'ın cuma günü yine sahada olması bekleniyor. Teknik direktör İlker Seven, Keçiörengücü ve Fethiyespor maçlarında tecrübesizliğin kurbanı olduklarını söyledi. Transferin son gününde kadroya katılan 12 futbolcunun çok deneyimli olduğunu belirten İlker Seven, "Fatih Karagümrük maçında daha farklı bir kadroyla mücadele edeceğiz. Bu ligde başarılı olmanın yolu tecrübeden geçiyor. Biz de elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanacağız. Yeni transferlerimizden yararlanacağız" diye konuştu. Bucaspor'da sakat olan sağ bek Sancar ve orta saha Mehmet Fatih Karagümrük'e karşı görev alamayacak.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: İkinci, Lig, Beyaz, Grupta, Keçiörengücü

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