Haber Kaynağı: DHA

İdman eksikliği nedeniyle ilk iki haftada ilk 18'in dışında kalan Sertan Vardar, Erkan Taşkıran, Şenol Akın, Emin Aladağ ve Emre Özkan'ın İstanbul'a götürüleceği, sakatlığı bulunan Zafer Çevik'in de Karagümrük maçına yetişeceği kaydedildi. Fethiyespor mücadelesinde yediği hatalı gollerin ardından eleştirilen kaleci Mert'in ise eldivenleri yeni transfer Kurtuluş'a teslim edeceği bildirildi.Son maçta kadroda yer alan Murat Akyüz, Onur Alkan, Emre Toraman, Veli Kızılkaya ve İlyas Çakmak'ın cuma günü yine sahada olması bekleniyor. Teknik direktör İlker Seven, Keçiörengücü ve Fethiyespor maçlarında tecrübesizliğin kurbanı olduklarını söyledi. Transferin son gününde kadroya katılan 12 futbolcunun çok deneyimli olduğunu belirten İlker Seven, "Fatih Karagümrük maçında daha farklı bir kadroyla mücadele edeceğiz. Bu ligde başarılı olmanın yolu tecrübeden geçiyor. Biz de elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanacağız. Yeni transferlerimizden yararlanacağız" diye konuştu. Bucaspor'da sakat olan sağ bek Sancar ve orta saha Mehmet Fatih Karagümrük'e karşı görev alamayacak.