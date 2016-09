3 SİLAHŞÖRLER BULUŞTU



Haber Kaynağı: DHA

Emre Öztürk, Murat Akyüz, İlyas Çakmak, Erkan Taşkıran, Şenol Akın, Sertan Vardar ve Emin Aladağ'ın hazırlıklara katılamadığını hatırlatan teknik direktör İlker Seven, "Bu oyuncuların hazır duruma gelmesi 3 haftayı bulur. Bu yüzden Fethiyespor maçında onlardan yararlanamayacağım. Yine genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele edeceğiz" dedi.Onur Alkan, Kurtuluş Yurt, Veli Kızılkaya, Emre Toraman ve Zafer Çevik'in kadroda yer alacağını açıklarken takımının gerçek gücünün 4'üncü haftadan itibaren sahaya yansıtacağını belirten İlker Seven, sözlerini şöyle sürdürdü:"Maalesef Keçiörengücü maçını kaybettik. Fethiyespor, deplasmanda Fatih Karagümrük ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmalarını kazanıp geçiş süreceni en az kayıpla kapatmak istiyoruz. Sonrasında kolay puan vermeyiz."Transferlerin takıma büyük katkı koyacağını da belirten İlker Seven, "Açıkçası transfer yasağı kalkmasaydı, işimiz zordu. Elbette gençlere güvenim tam ama başarı için tecrübe de şart. Şimdi kafam rahat. Kümede kalma hedefinden play off hedefine çıktık. Tecrübeliler altyapıdan gelen oyuncularımızın gelişimi için de çok önemli" yorumunu yaptı.Bucaspor'un transferin son gününde renklerine bağladığı eski futbolcuları Erkan Taşkıran, Veli Kızılkaya ve Zafer Çevik, yuvaya dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Bucaspor'da 2008-09 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan, 2009-10'da Süper Lig'e çıkan kadroda yer alan, ertesi sezon da devler arenasında forma giyen 3 futbolcu, camiaya önemli mesajlar verdi.Bucaspor'un kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Erkan, "Burada çok güzel günlerim geçti. 2 şampiyonluk yaşadım. Eski günlere döneceğiz" dedi. 6 yıl sonra Buca'ya dönen Veli'de, "İzmir'e en son Süper Lig gururunu bizler yaşatmıştık. Uzun bir ayrılıktan sonra yeniden Buca Arena'ya ayak basacağım. Taraftarımız bizleri yalnız bırakmasın. Şampiyonluklar yaşadığımız dönemdeki takım ruhu tekrar gelecek" ifadelerini kullandı. Takımın kaptanlığını yapan Zafer de 2 kez şampiyonluk, 2 defa da küme düşme üzüntüsü yaşadığı Bucaspor'da futbolu bırakacağını söyledi.