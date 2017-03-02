Bucasporlu futbolcular suç duyurusunda bulundu

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da paralarını alamadıkları gerekçesiyle toplam 12 gün antrenman boykotu yapan, geçen hafta Sivas deplasmanı dönüşü Adnan Menderes Havalimanı'nda saldırıya uğrayan futbolcular, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da paralarını alamadıkları gerekçesiyle toplam 12 gün antrenman boykotu yapan, geçen hafta Sivas deplasmanı dönüşü Adnan Menderes Havalimanı'nda saldırıya uğrayan futbolcular, bir bildiri yayımladı. Kadroda yer alan 22 oyuncu, yaptıkları ortak açıklamayla yaşadıkları zorlu süreci kamuoyu ile paylaştı. Sarı lacivertli futbolcular, havalimanı ve sosyal medyada kendilerini tehdit eden kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, bu eylemleri kimlerin organize ettiğini de ortaya çıkaracaklarını ifade etti. Oyuncular 17 Mart'ta olağanüstü kongreye gidecek Başkan Çetin Kayışlı ve yönetimini istemediklerini, Kayışlı'nın yeniden başkan olması halinde alacakları için kulübü Futbol Federasyonu'na şikayet edeceklerini belirtti.

Zor günler geçiren, Başkan Kayışlı'nın dün yaptığı basın toplantısında hedef aldığı oyuncular, yayınladıkları bildiride şu ifadeleri kullandı: 'Bucasporlu futbolcular olarak 12 gündür alacaklarımızın ödenmemesi nedeniyle antrenmanlara çıkmamaktayız. 26 Şubat 2017'de oynanan Sivas Belediyespor maçından sonra havalimanında yaşanan saldırının aydınlatılması ve sosyal medyada alenen tehdit edildiğimiz için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu eylemin ve tehditlerin kim ya da kimler tarafından organize edildiğinin ortaya çıkarılması öncelikli amacımız' cümlelerini kullandı. Buca Belediyesi'nin girişimleriyle primlerinin yüzde 40'ını aldıklarını belirten futbolcular, 'Belediye Başkanımız Levent Piriştina ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.'



7 aydır maaş alamıyoruz



Mevcut yönetimi ağır dille eleştiren sarı lacivertli futbolcular bildiride, 'Kulübün daha zor duruma düşmemesi için 7 aydır peşinat, maaş ve maç başı alacaklarımızı tahsil etmememiş bulunmaktayız. Kongre süresine kadar oyuncular olarak bu takım için elimizden gelen tüm fedakarlığı göstereceğiz. Antrenmanlarımıza devam edip, kulübümüze ve işimize sahip çıkacağız. Ancak kongre sonrası mevcut yönetimin görevini sürdürmesi durumunda futbolcular olarak profesyonel haklarımızı kullanacağımızı beyan etmek isteriz. Son olarak bize bu süreçte destek veren çıkarsız Bucaspor taraftarına teşekkürü bir borç biliriz' ifadelerine yer verdi.

