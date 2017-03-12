Buruk'a tam destek

TFF 1'inci Lig'de Elazığspor'un ardından Ümraniyespor'a da yenilerek Süper Lig yarışında yara alan Göztepe'de taraftarın istifaya çağırdığı Teknik Direktör Okan Buruk'a futbolcuların ardından Başkan Mehmet Sepil de sahip çıktı

Maç sonunda soyunma odasında görevi bıraktığını açıklayan ancak oyuncuların çabası sonucu kararından vazgeçen Okan Buruk'u iş gezisi için gittiği Amerika'dan arayan Başkan Sepil'in, 'Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu yola beraber çıktık. İki maç kaybettik diye dünya yıkılmadı. Kendini üzme, sana ve takıma olan güvenimiz tam' dediği belirtildi.



Başkan Vekili Talat Papatya ile de konuşan Mehmet Sepil'in, 'Ben yokken Okan hoca ve takımı asla yalnız bırakmayın. Sık sık antrenmanlara gidin. Takımımızın Eskişehirspor maçına motive olabilmesi için her şeyi yapın' mesajlarını da verdiği öğrenildi.

Çarşamba günü ABD'den dönmesi beklenen Sepil'in Okan Buruk'la yüz yüze görüşeceği ve sonuna kadar kendisiyle yola devam edeceğini yineleyeceği belirtildi. Futbolcu ve yönetim desteği ile moral bulan genç çalıştırıcı ise gelecek hafta deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçıyla yeniden ayağa kalkacaklarını söyledi.



10 maç var



Üst üste yaşanan puan kayıplarının herkesi çok üzdüğünü ancak kaybedilmiş bir şey olmadığını vurgulayan Okan Buruk, 'Önümüzde daha 10 karşılaşma var. Rakiplerimizle puanlarımız çok yakın. Süper Lig yarışını asla bırakmayacağız. Tek isteğim hakemlerin adil maç yönetip kimsenin hakkını yememesi' dedi. Kendisini protesto eden taraftarlara kırılmadığını sözlerine ekleyen Buruk, 'Futbolda bu tür durumlar yaşanıyor. Ben onları çok seviyorum' diye konuştu.



Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda kanat oyuncuları Tayfur ve Halil cezalı.