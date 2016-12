Buruk: Göztepe'de uzun yıllar kalmak isterim

Türkiye 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe'nin genç teknik direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple güçlü bir bağ kurduğunu belirtti, "Burada uzun yıllar kalmak isterim" dedi

İzmir'e gelmeden önce de camianın büyüklüğünü bildiğini, ancak aradan geçen 6 aylık sürede Göztepe'ye tutkuyla bağlandığını dile getiren Okan Buruk, "Kazandığımız her maçtan sonra taraftarımızla birlikte sevinç gösterisi yapmak beni çok etkiliyor. Öncelikli hedefim sezonu zirvede tamamlayıp Süper Lig'e çıkmak, sonra da uzun yıllar Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştırmak" diye konuştu.

"TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Futbolculuk kariyerinde Fatih Terim, Mircea Lucescu, Marcelo Lippi ve Jean Tigana gibi önemli teknik adamlarla çalıştığını hatırlatan Okan Buruk, bu isimlerin tümünden esinlendiğini ifade etti. "Futbolda öğrenmenin sonu yok" diyen Okan Buruk, "Çalıştığım her teknik adamdan mutlaka bir şeyler aldım. Değişen futbol anlayışına göre ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve yeniliklere ayak uydurmaya gayret ediyorum. Elbette benim dönemimdeki jenerasyonla şimdiki arasında fark var. Örneğin günümüzde iletişim daha güçlü sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı. Bu hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçına da değinen Okan Buruk, şunları söyledi:"İki hafta önce Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldiğimiz rakibimizi Sivas'ta 1-0 yendik. Ancak bu haftaki karşılaşma kesinlikle farklı olacak. Kupa müsabakasını ölçü olarak alamayız. O karşılaşmada az şans bulan futbolcular oynadı, seyirci de ilgi göstermedi. Cumartesi ise dolu bir stat önünde Sivasspor'la oynayacağız. Rakibimizle aramızda 4 puan fark var. Bunu korumak istiyoruz. Öncelikle sahadan 3 puanla ayrılmak için çabalayacağız. Ama bu tür deplasmanlarda kaybetmemek de önemli."Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, yaklaşan ara transfer döneminde takımına takviye yapabileceklerini söyledi. Devre arasına kadar ligde ve kupada toplam 6 maç oynayacaklarını ifade eden Okan Buruk, "Bu karşılaşmalardan sonra tüm oyuncuların durumunu son kez değerlendireceğiz. Ardından stratejimizi belirleyeceğiz. Her teknik adam transfer isteyebilir" dedi.Yabancı transferinin biraz zor olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Mevcut kadromuzda 6 yabancımız bulunuyor. Statü gereği zaten birini oynatamıyoruz. O nedenle yabancı transferi önceliğimiz olmayacak" dedi.Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak devre arasında gönderileceği iddia edilen Kone'nin performansını da değerlendiren Okan Buruk, "Kone kötü futbolcu değil ve yaşı çok genç. Ben de onu oynatamadığım için üzülüyorum. Fakat futbolcu da formayı almak için gayret gösterecek. Sezon başında Umut da görev alamıyor, yedek bekliyordu. Şimdi ise sürekli on birde. Kone bizim için önemli isimlerden, mutlaka kendini kanıtlayacak" ifadelerini kullandı. Buruk, şampiyonluk mücadelesi veren takımının biraz daha şut atması gerektiğini de sözlerine ekledi.