Büyükşehir, Altay maçı için 33 otobüs kaldırıyor

Altay'ı Antalya'da desteklemek üzere 33 otobüs kaldıracaklarını ve kendisinin de o gün tribünde olacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in siyaset ve iş dünyasındaki temsilcilerine "Antalya'da tek vücut olalım" çağrısı yaptı

Altay'da eski Başkan Ahmet Taşpınar, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, bütün partilerin İzmir milletvekillerini desteğe çağırdı.



Pazar günü oynanacak Play-Off final maçında Altay'ı desteklemek üzere 33 otobüs kaldıracaklarını ve kendisinin de o gün tribünde olacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in siyaset ve iş dünyasındaki temsilcilerine "Antalya'da tek vücut olalım" çağrısı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 3. Lig'deki play-off yarı final mücadelesinde Çorumspor'u 4-0'lık skorla geçerek adını finale yazdıran Altay Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge ve Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Sevenoğlu ile bir araya geldi. 14 Mayıs Pazar günü Antalya'da Kocaelispor ile oynanacak final maçı öncesinde başarılar dileyen Başkan Kocaoğlu, İzmirlilerin Altay'a desteği için kentten 33 otobüs kaldıracaklarını ve kendisinin de Antalya'ya giderek siyah-beyazlı ekibin yanında olacağını açıkladı. İzmir'in milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ile oda ve dernek başkanlarına seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Pazar günü Antalya'da, kentimiz için tek vücut olalım" çağrısı yaptı

