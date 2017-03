Büyükşehir voleybolcu kızları 1. Lig'e yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da oynanan final müsabakalarında güçlü rakiplerini geride bırakarak tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükseldi

Kadınlar Voleybol 2. Ligi final grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi ile birlikte ipi göğüsleyerek 1. Lig'e yükselmeyi başardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kupa ve madalyalarını, Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi'den aldı.



Final grubunda Kepez Belediyesi'ni 3-0, Hacettepe Üniversitesi'ni ise 3-1 yenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçların ardından 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Ankara Beştepe Spor Salonu'nda oynanan finallerin son maçında iki şampiyon ekip karşılaştı. Mavi-beyazlılar, formalite niteliğindeki bu maçta Anadolu Üniversitesi'ne 3-0 yenilmesine rağmen, bir üste lige çıkmanın mutluluğunu rakip takımın oyuncularıyla birlikte kutladı.



Kulüp tarihinde ilk



Tarihlerinde ilk kez Kadınlar Voleybol 1.Ligi'ne çıktıklarını ve çok büyük mutluluk yaşadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Şube Sorumlusu Mustafa Ağme, 'Sistemli ve yerinde takviyelerle bu takımı kurduk. Şampiyonluğu sezon başından bu yana istedik ve sonunda başardık. En başta salonda sonuna kadar mücadele eden kadın voleybolcularımıza, antrenörümüz Can Çolak ve yardımcısı Cansu Çolak'ın emeklerine sağlık. Kulübümüze her zaman destek veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na ve bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan kulüp idarecilerimize ve tüm personeline teşekkür ediyoruz' dedi.

Bir üst lige çıkmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Antrenör Can Çolak ise, 'Zorlu lig maratonunun ardından yarı final grubunu lider olarak tamamladık. Final grubunda da galibiyet serimizi devam ettirerek mutlu sona ulaştık. Bizlere inanan ve güvenenleri mahcup etmediğimiz için çok mutluyuz' diye konuştu.