Büyükşehirn tekvandocuları Avrupa Şampiyonası'na hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 yaş ortalamasına sahip Tekvando Takımı, 70 ilden1700 sporcunun katıldığı Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 4 bronz madalya kazandı. Büyükşehir ekibi Sofya'daki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Alanya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda yarışan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekvando Takımı, kente 2 altın ve 4 bronz madalya ile döndü. 70 ilden 1700 sporcunun katıldığı şampiyonada İzmirli sporcular 67 kiloda Simge Erensayın ve 73 kiloda Kübra Kıyı, tüm rakiplerini geçerek altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda Simge Burcu, 54 kiloda Nejat Oğuzhan Tuna, 74 kiloda İsmet Begeç ve 80 kiloda Ahmet Anıl Afacan ise bronz madalya kazandı. Kazanılan bu sonuçların ardından Simge Erensayın, Kübra Kıyı ve Esra Akbulat, 6–9 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Ümitler Türkiye Şampiyonası'na yaş ortalaması 19 olan sporcularla katıldıklarını belirten Kol Başkanı Kıvanç Dinçsalman, 'İzmir'e 6 madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Altyapıya verdiğimiz önemi bu tarz şampiyonlarda derece alarak dönmek bizleri sevindiriyor' dedi.

