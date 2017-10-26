Caner Erkin'e küfür cezası: 6 maç

Süper Lig'de 9. haftada oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde maçın hakemi Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin'in cezası açıklandı

Süper Lig'de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş - Başakşehir mücadelesinde Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerden tespit edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin 6 maç men cezasına çarptırıldı.



TFF'nin resmi sitesinde ceza hakkında şu açıklama yapıldı:



1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in toplam 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 43.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.