Çeyrek finalde rakip İtalyan

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek Final eşleşmesinde Pınar Karşıyaka'nın rakibi grupta karşılaştığı Umana Reyer Venezia oldu. Pınar Karşıyaka ilk maçı İzmir'de ikinci maçı ise deplasmanda oynayacak

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Umana Reyer Venezia ile eşleşti. Gruptaki ilk maçta deplasmanda rakibine 75-61 yenilen Pınar Karşıyaka, rakibini kendi evinde 40 sayı farkla 99-59 yenmişti. Çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçı 22 Mart'ta İzmir'de oynayacak olan Pınar Karşıyaka, rakibi ile 28 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak.



Ligde rakip Ankara Kolejliler



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, bugün Spor Toto Basketbol Ligi'nde son sırada yer alan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde son 4 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-kırmızılı ekip 20 maçta 10 galibiyette kalıp 8'inci sıraya gerilerken Play-Off'u da riske soktu. TED Kolejliler ise 2 galibiyetle en alt basamakta yer alıyor. Karşılaşmanın biletlmeri 10 TL'den satılacak.