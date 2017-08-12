Deniz yeniden Bucaspor'da

FIFA'dan gelen iki dönem transfer yasağı yüzünden devre arasına kadar takviye yapma şansı bulunmayan 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor, forvet oyuncusu Deniz Pero ile yeniden anlaştı

Deniz yeniden Bucaspor'da

Başkan Ahmet Doğan sözleşmesi mayıs ayında feshedilen ve şu ana dek herhangi bir kulüple mukavele imzalamayan gurbetçi futbolcuya takıma dönmesi çağrısında bulundu.

Yönetimin çağrısına olumlu yanıt veren Deniz Pero, İzmir'e gelerek 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer yasaklısı kulüplerin mukavelesini sonlandırdığı futbolcularla yeniden anlaşabildiğini dile getiren Başkan Doğan, "Deniz'in yeni sezonda Bucaspor'a önemli katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi. Deniz, 2014'te geldiği Bucaspor'da iki sezonda 34 maç oynayıp 6 gol attı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor #izmir
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