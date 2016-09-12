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    • Denizlispor'da Perovic'e eleştiri

    Denizlispor, TFF 1'inci Lig'de geride bıraktığımız 3 haftada 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 4 puanla 10'uncu sırada yer bulurken, yeşil siyahlı ekibin en büyük gol umudu Slavko Perovic henüz golle tanışamadı

    12 Eylül 2016 Pazartesi 15:02
    Denizlispor'da Perovic'e eleştiri
    Yönetimin sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edebilmek için haftalarca uğraş verdiği Sırp santrfor, Bandırmaspor, Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de forma giyip 90'ar dakika sahada kalmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

    Şu ana dek kaydedilen 5 golde Alperen, Kappel, Barış Önücü, Ziya ve Ömer Alp'in imzası bulunurken, savunma ve orta saha oyuncularının skor ürettiği yeşil siyahlı ekipte Perovic'in golle tanışmaması, taraftarların da tepkisine yol açtı.

    Denizlispor'a gönül verenlerin, sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler yönelettiği Sırp futbolcunun henüz uyum döneminde olduğunu hatırlatan yönetim ise, Perovic'in takıma tümüyle adapta olduğunda önemli işlere imza atacağını dile getirdi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Denizlispor, TFF, 1inci, Ligde, Geride

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