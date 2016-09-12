Haber Kaynağı: DHA

Yönetimin sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edebilmek için haftalarca uğraş verdiği Sırp santrfor, Bandırmaspor, Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de forma giyip 90'ar dakika sahada kalmasına rağmen gol atmayı başaramadı.Şu ana dek kaydedilen 5 golde Alperen, Kappel, Barış Önücü, Ziya ve Ömer Alp'in imzası bulunurken, savunma ve orta saha oyuncularının skor ürettiği yeşil siyahlı ekipte Perovic'in golle tanışmaması, taraftarların da tepkisine yol açtı.Denizlispor'a gönül verenlerin, sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler yönelettiği Sırp futbolcunun henüz uyum döneminde olduğunu hatırlatan yönetim ise, Perovic'in takıma tümüyle adapta olduğunda önemli işlere imza atacağını dile getirdi.