Derbinin kaybedeni: Cüneyt Çakır!

Galatasaray - Fenerbahçe maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla mücadelenin önüne geçti, iki takım taraftarları da sosyal medyada "Hakemliği bıraksın." yorumunu yaptı

Hakem Cüneyt Çakır derbide birçok tartışmalı karara imza attı, iki tarafın da tepkisini topladı.



Dünyaca ünlü hakem, Janssen'e tabanıyla çok sert bir müdahalede bulunan Denayer'e sarı kart çıkarmakla yetindi. Topun Serdar Aziz, Neto ve Hasan Ali'nin eliyle buluştuğu pozisyonlarda penaltı düdüğü çalmayan Çakır, Belhanda'yı aldatmaya yönelik davranıştan ikinci sarıdan kırmızıyla saha dışına gönderdi.



Derbinin hakemi Cüneyt Çakır karşılaşmada birçok kritik düdük çaldı. İşte Çakır'ın çok tartışılan kararları:



FENERBAHÇE'NİN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ



DAKİKA 6: Fenerbahçe atağında Janssen topu Serdar Aziz'den çaldıktan sonra plase bir vuruşla ağlara gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda Hollandalı futbolcunun, Serdar Aziz'e faul yaptığına hükmederek Galatasaray lehine direkt serbest vuruş kararı verdi.



SERDAR AZİZ'İN POZİSYONUNU ES GEÇTİ



DAKİKA 9: Valbuena'nın penaltı noktasına ortasında Ndiaye'nin kale önünde kafayla uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Serdar Aziz'in sağ eliyle buluştu. Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklerken, Çakır oyunu devam ettirdi.



DENAYER'E SARI KART VERDİ



DAKİKA 24: Fenerbahçe kontratağında orta alanda topla buluşan Janssen'e, Denayer kayarak çift tabanla çok sert bir müdahalede bulundu. Sarı-lacivertliler pozisyonda kırmızı kart bekledi ancak Cüneyt Çakır, Belçikalı futbolcuya sarı kart göstermekle yetindi.





NETO'NUN ELİNE ÇARPAN TOPTA MAÇI DEVAM ETTİRDİ



DAKİKA 55: Belhanda'nın kornerinde Denayer penaltı noktası üzerinde kafayı vurdu, meşin yuvarlak Neto'nun sağ koluna çarparken, hakem Çakır penaltı beklentisine yanıt vermedi.



HASAN ALİ POZİSYONU



DAKİKA 59: Feghouli ceza sahası sol köşesinde Hasan Ali'yi geçmeye çalışırken, meşin yuvarlak yerdeki Fenerbahçeli oyuncunun sol koluyla buluştu. Çakır bu pozisyonda yardımcısından 'devam' işareti alınca yine penaltı düdüğü çalmadı.



BELHANDA'YI OYUNDAN ATTI



DAKİKA 73: Ceza sahasında kaleci Kameni ile karşı karşıya kalan Belhanda bir anda yere düştü. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken hakem Cüneyt Çakır aldatmaya yönelik davranış nedeniyle Faslı oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla saha dışına gönderdi.



3 DAKİKA UZATMA VERDİ



Hakem Cüneyt Çakır'ın maçın sonuna oynanmamış süre olarak sadece 3 dakika eklemesi büyük şaşkınlık yarattı. FIFA kokartlı hakem, yardımcısı Tarık Ongun'a isabet eden yabancı maddeler, Belhanda'ya çıkardığı kırmızı kart ve iki takımın yaptığı toplam 5 değişikliğe rağmen derbiye yalnızca 3 dakika ilave ederek özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini topladı.









Derbide gol sesi çıkmadı



STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz (Dk. 19 Iasmin Latovlevici), Jason Denayer, Fernando, Badou Ndiaye, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli (Dk. Ahmet Çalık), Bafetimbi Gomis (Dk. 80 Eren Derdiyok)



FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Luis Neto, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan (Dk. 90 Aatif), Nabil Dirar, Mathieu Valbuena (Dk. 72 Alper Potuk), Giuliano, Vincent Janssen (Dk. 72 Roberto Soldado)



SARI KARTLAR: Dk. 10 Mariano, Dk. 24 Denayer, Dk. 34 - 73 Belhanda, Dk. 53 Fernando (Galatasaray) - Dk. 44 Neto, Dk. 77 Alper (Fenerbahçe)



KIRMIZI KART: Dk. 73 Belhanda (Galatasaray)



Süper Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 23, Fenerbahçe 15 puana yükseldi.





MAÇTAN DAKİKALAR



3'üncü dakikada Galatasaray mücadelenin ilk tehlikesini yarattı. Younes Belhanda'nın kullandığı duran topta yaşanan karambol sonucunda top Feghouli'nin önünde kaldı. Feghouli'nin vuruşu savunmadan dışarı gitti.



6'ncı dakikada Fenerbahçeli Janssen Serdar Aziz'e yaptığı müdahalenin ardından topu filelere gönderdi ancak hakem Cüneyt Çakır, Janssen'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve golü geçersiz saydı.



20'nci dakikada Bafetimbi Gomis rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı. Kameni kurtardı.



21'inci dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen ortaya Valbuena ve Muslera yükseldi, ikisi de topa dokunamayınca meşin yuvarlak boşta kaldı. Sarı-kırmızılı takımın savunması topu uzaklaştırdı.



27'nci dakikada Galatasaray Fenerbahçe yarı alanında topu kaptı ve hızlı çıktı. Gomis topu ayağından açtı, seken top Feghouli'ye geldi. Feghouli, Belhanda'ya, Belhanda, Tolga'ya verdi. Tolga'nın vuruşu savunmadan sekerek kaleci Kameni'de kaldı.



30'uncu dakikada Maicon meşin yuvarlağı içeri gönderdi, Belhanda'nın vuruşu üstten dışarı gitti.



40'ıncı dakikada Fenerbahçe Janssen ile tehlikeli geldi. Hollandalı oyuncunun vuruşu üstten auta çıktı.



43'üncü dakikada Fenerbahçe Ozan Tufan'la topu çaldı. Valbuena'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Janssen, kötü bir vuruş yaptı ve top dışarı gitti.



İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.



46'ncı dakikada Fenerbahçe Janssen ile pres yaptı. Muslera çalım atmayı denedi, başarısız olunca top kornere çıktı.



49'uncu dakikada Latovlevici içeri kesti, seken top Tolga'da kaldı. Tolga'nın kafa vuruşu'nu Kameni kornere çeldi.



54'üncü dakikada Fernando Muslera'nın kullandığı degaj Valbuena'da kaldı. Fransız oyuncunun vuruşu dışarı gitti.



67'nci dakikada sarı-kırmızılı takımın kullandığı köşe vuruşunda Belhanda Latovlevici'ye çıkardı. Latovlevici'nin ortasını savunma karşıladı.



73'üncü dakikada Galatasaraylı Fernando meşin yuvarlağı Belhanda'ya aktardı. Belhanda kaleci ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, Belhanda'nın kendisini aldattığını belirterek 2'nci sarı karttan oyun dışında bıraktı.



90'ıncı dakikada sağ kanattan gelen topta Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunma araya girerek topu taca gönderdi.



Mücadelenin kalan bölümünde tehlikeli gol pozisyonu yaşanmazken, iki ekip de sahadan birer puan ile ayrılmış oldu.