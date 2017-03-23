Dörtlü Final'e kalacağız

Ponitka, Umana Reyer karşısında müsabakaya çok iyi başladıklarını ancak konsantrasyonlarını kaybettiklerini söyledi. Rakiplerinin 15 sayı farktan geldiğini kaydeden Ponitka, 'Sonuçta 3 sayı ile de olsa taraftarımızın desteğiyle kazandık. Venedik'teki müsabakada kaybedecek bir şeyimiz yok, bu sezon rakibimizi üçüncü kez yenerek Dörtlü Final'e kalmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.
Umana Reyer'le rövanş maçında 29 Mart Çarşamba günü Venedik'te mücadele edecek Pınar Karşıyaka, bu müsabakadan önce Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25 Mart Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
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