Dövüş sporlarına ne kadar meraklısınız?

Kişisel ya da küçük çaplı dahi olsa sporla biraz ilgisi olan hemen herkesin dövüş sporlarına az ya da çok merakı vardır. Hatta sporla pek ilgili olmayan insanların dahi sporun bu alanına ilgi duyduğu bir gerçektir. Tabi bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da sadece merak edenler ve merak edip öğrenmeye çalışan olarak ortaya çıkan iki grup vardır. Bir çok kişi merak eder, ilgi duyar ama yine de öğrenmeye yönelik olarak adım atmayabilir. Oysa ki, muhtemelen bu sporla aranızda bulunan tek engel farklı sebeplerle atamadığınız o ilk adım. Bütün bunlarla beraber sporla hiç ilgisi olmayan biriside olabilirsiniz ama kabul edelim sporun faydaları şüphesiz ki su götürmez bir gerçektir. Sporla uzaktan yakından ilgisi olmayan birisi de olsanız, amatör, orta düzey ya da üst düzey de bir sporcu da olsanız dövüş sporları alanına adımınızı attığınız zaman atmosfer tamamen değişecektir. Çünkü vücudunuzun sınırları sürekli gelişecek ve yapabildiklerinize sizlerde şaşıracaksınz.

Dövüş sporlarına karar vermek kolay gibi görünsede asıl problem eğitim aşamasında ortaya çıkmaktadır. Daha doğrusu profesyonel ve bu alanda kişisel olarak her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir eğitim merkezi bulabilme aşamasında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Profesyonel bir dövüş sporu eğitim merkezi öncelikle "her bireyin gelişimi kendisine hastır" düsturuyla bireysel olarak bu sporu yapacak kişinin bireysel ihtiyaçlarını analiz edebilmeli, vücudu için gerekli olan yük kapasitesini tespit edebilmeli ve çok kolay bir şekilde çözülebilcek olan muhtemel sorunları ortaya çıkmadan bertaraf edebilmelidir. Çünkü sporsal yaralanmalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu tarz profesyonel eğitim merkezlerinde uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle seviyenize en uygun durum tespit edilip buna yönelik eğitimler verilecek ve bunun üzerine inşa edilen bireysel sporunuzla her gün daha iyiye gidebileceksiniz. Tabi bunun da, sporun hemen her alanında olduğu gibi zaman ve sabırla orantılı bir süreç olduğu unutulmamalıdır.